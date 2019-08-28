В Раді не виключили призначення нового прем'єра 29 серпня

Завтра, 29, серпня може бути призначено нового прем'єра. Про це заявив голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

Він наголосив, що під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським представники партії обговорюватимуть склад майбутнього уряду.

"(На зустрічі з президентом - ред.) ми будемо проговорювати питання, які потрібні для подальшої плідної роботи Верховної ради України, майбутнього кабінету міністрів України тощо", - сказав він.

Разумков також не виключив, що завтра 29 серпня буде відомо призвище майбутнього премєра.

"Це можливо, якщо це буде передбачено порядком денним засідання. Там багато різних кадрових питань, повязаних з виконавчою гілкою влади, з роботою Верховної ради України та іншими структурами", - додав він.

Нагадаємо, джерела РБК-Україна повідомляли, що голова Офісу президента Андрій Богдан лобіює на крісло прем'єра нинішнього заступника голови ОП Олексія Гончарука.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявляв, що визначиться з кандидатурою прем'єра вже на цьому тижні. Він вибирає з двох кандидатур, однак Зеленський не став називати імена претендентів.