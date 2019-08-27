Зеленский собирает фракцию "Слуги народа" на закрытое совещание

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский проведет совещание в выставочном центре "Парковый"

Президент Украины Владимир Зеленский собирает избранных нардепов от "Слуги народа" на закрытое заседание фракции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в политической силе.

По данным источников, совещание с участием Зеленского пройдет завтра, 28 августа, во второй половине дня. Также сообщается, что фракция "Слуги народа" проведет мероприятие в выставочном центре "Парковый".

По уточненной информации, закрытое совещание начнется в 16:00.

Напомним, сегодня подготовительная депутатская группа определилась с руководством парламентских комитетов в Верховной раде нового созыва. В частности, большинство комитетов забрали депутаты от "Слуги народа". До этого источники РБК-Украина сообщили, что депутаты "Слуги народа" получат 70 руководящих должностей в комитетах Рады. Помимо глав комитетов, в это число входят секретари и заместители руководителей комитетов.

Примечательно, что избранный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич возглавит комитет по вопросам свободы слова. Кроме того, еще три комитета возглавят депутаты не из фракции "Слуги народа".