В Раде не исключают смену состава Кабмина ранее, чем через год

Смена всего состава Кабинета министров Украины возможна раньше чем через год. Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, результаты работы Кабмина сегодня являются неудовлетворительными.

"Президент во время вчерашнего совещания с Кабмином выслушал их отчет. Президент указал на недостатки в их работе, которые должны быть исправлены. В том числе, кадровые недостатки. В том числе, недостатки в огромных суммах компенсаций, которые до сих пор продолжают выплачиваться. Если вы видели отчет правительства, то это большой документ, посвященный всем направлениям его работы и, действительно, результаты какие-то есть. Но бесспорно, на сегодня они являются неудовлетворительными", - заявил Гетьманцев.

При этом парламентарий ответил на вопрос: "Можно ли через год ожидать полную замену состава правительства?".

"Я думаю, что раньше", - сказал глава комитета.

Напомним, Рада поддержала назначение Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром Украины - министром развития общин и территорий Украины. При этом нардепы проголосовали за увольнение Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий Украины.

Как писало РБК-Украина ранее в материале "Премьер под ударом: кто и почему хочет уволить Гончарука", в команде Зеленского утверждали, что ближайшие ротации в правительстве запланированы на конец февраля. Именно тогда Кабмин будет отчитываться за полгода своей работы.