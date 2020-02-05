У Раді не виключають заміну складу Кабміну раніше, ніж за рік

Заміна повного складу Кабінету міністрів України можлива раніше ніж через рік. Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, результати роботи Кабміну на сьогодні є незадовільними.

"Президент під час вчорашньої наради з Кабміном вислухав їх звіт. Президент вказав на недоліки в їх роботі, які повинні бути виправлені. В тому числі, кадрові недоліки. В тому числі, недоліки щодо величезних сум компенсацій, які досі продовжують виплачуватись. Якщо ви бачили звіт уряду, то це великий документ, який присвячений всім напрямкам його роботи і, дійсно, результати якісь є. Але безперечно, на сьогодні вони є незадовільними", - заявив Гетьманцев.

При цьому парламентар відповів на питання: "Чи можна через рік очікувати повну заміну складу уряду?".

"Я думаю, що раніше", - сказав глава комітету.

Нагадаємо, Рада підтримала призначення Дениса Шмигаля віце-прем'єр-міністром України - міністром розвитку громад і територій України. При цьому нардепи проголосували за звільнення Олени Бабак з посади міністра розвитку громад і територій України.

Як писало РБК-Україна раніше в матеріалі "Прем'єр під ударом: хто і чому хоче звільнити Гончарука", в команді Зеленського стверджували, що найближчі ротації в уряді заплановані на кінець лютого. Саме тоді Кабмін буде звітувати за півроку своєї роботи.