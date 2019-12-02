Цена компромисса: зачем власть упрощает получение пенсий на оккупированном Донбассе

Для жителей ОРДЛО могут изменить правила получения пенсий (Фото: УНИАН)

Украина делает демонстративные шаги навстречу жителям оккупированных территорий перед саммитом нормандской четверки 9 декабря. Сначала был упрощен порядок пересечения линии разграничения. Теперь в парламент внесли законопроект о выплатах пенсий жителям ОРДЛО и Крыма и о компенсации задолженностей. Речь идет о суммах в десятки миллиардов гривен, но проблема не только в поиске денег на эту инициативу. Подробнее – в материале РБК-Украина.

В Верховной раде на прошлой неделе зарегистрировали законопроект о реализации права на пенсию (№2083-д). Он упрощает процедуру получения пенсий украинцами, проживающими на оккупированных территориях – в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Для получения пенсии необходима регистрация в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ), а также верификация личности пенсионера в органах украинской власти. Многие пенсионеры физически остались жить на территории ОРДЛО. И чтобы не потерять право на выплаты, им как минимум раз в два месяца необходимо пересекать линию разграничения. Если срок пропущен, тогда переоформляться в качестве пенсионера приходится заново.

Подобная процедура привела к появлению специфического явления на Донбассе – "пенсионного туризма", то есть регулярных поездок на подконтрольную Украине территорию за пенсией. Пенсионеры составляют значительную долю пассажиров на донбасских КПВВ, как утверждают авторы законопроекта – около 60%. И за несколько лет 34 человека умерли непосредственно во время прохождения линии разграничения.

Появился и особый вид "бизнеса" по предоставлению поддельных справок о статусе ВПЛ. Для этого в прифронтовых городах на подконтрольной Украине территории в одной квартире могут прописывать по несколько десятков пенсионеров.

О необходимости решать вопрос пенсий и прочих соцвыплат на неподконтрольных территориях постоянно говорили западные партнеры Украины, указывая на гуманитарный аспект проблемы. В 2018 году Верховный суд признал, что право на пенсию гарантировано Конституцией Украины. Независимо от того, где проживает человек и проходит ли он предписанные процедуры идентификации личности.

В ответ власть указывала, что организовать передачу пенсий на территорию ОРДЛО де-факто невозможно, поскольку там нет банковской системы. Также невозможно верифицировать тех, кто эту пенсию получает. Возить туда деньги наличными и передавать из рук в руки – запредельный риск. В итоге, пенсии легко попали бы в карманы обычных боевиков и их руководства.

Тем не менее, с 2016 года периодически появлялись различные идеи, как обеспечить выплаты пенсионерам в ОРДЛО и упростить необходимые процедуры. Но до серьезного рассмотрения в сессионном зале эти инициативы не доходили.

Судьба законопроекта №2083-д может быть другой. Среди его авторов – депутаты всех парламентских групп и фракций, кроме "Европейской солидарности" и "Голоса", а также внефракционные. Соавторами проекта выступили, в частности, глава профильного комитета социальной политики от "Слуги народа" Галина Третьякова вместе с несколькими коллегами по монобольшинству, а также лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Главная новация законопроекта – регистрация в качестве ВПЛ для получения пенсии больше будет не нужна. За пенсией можно будет обратиться в любое отделение Пенсионного фонда на всей территории Украины. Причем необязательно лично – это сможет сделать представитель пенсионера на основании доверенности, заверенной нотариусом.

Идентификацию личности надо будет проходить раз в полгода, а не раз в два месяца, ее порядок разработает Кабинет министров. А в случае потери документов, дающих право на пенсию, ее будут насчитывать на основании данных Пенсионного фонда и других госреестров.

Для тех, кто достиг пенсионного возраста уже после начала российской агрессии и не платил положенные взносы, будет предоставлена возможность "докупить" страховой стаж на льготных условиях.

Предусмотрена также возможность получить задолженность по выплате пенсии без срока давности. По действующим сейчас нормам, это можно сделать лишь за три последних года.

При этом сумма задолженности, накопившейся за год и более, выплачивается одним платежом, остаток – равными суммами ежемесячно, параллельно с "обычной" пенсией. А недополученную пенсию умершего пенсионера смогут получить его наследники – по месяц смерти включительно.

Бюджетные рамки

Этот законопроект активно продвигает экс-шоумен и советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, который, судя по всему, сейчас определен властью как главный коммуникатор с "той стороной". "Реинтеграция Донбасса невозможна без эффективной защиты и восстановления законных прав граждан", – написал Сивохо в своем Facebook.

Эта инициатива предсказуемо вызвала массу критики, в том числе и в политикуме: от функционеров бывшей власти до "Национального корпуса" и другой оппозиции.

Один из главных аргументов – своей риторикой о "борьбе за умы и сердца" жителей ОРДЛО власть ставит телегу впереди лошади. Ведь главная преграда на пути восстановления украинского контроля над Донбассом – наличие там российских войск, местных боевиков и их псевдогосударственных образований, а не отсутствие социальных выплат.

"Киев лишил пенсий стариков Донбасса" – популярная тема российской телепропаганды. В то же время, по украинскому законодательству, ОРДЛО является оккупированной РФ территорий. Следовательно, согласно международному праву, именно Москва должна нести ответственность за содержание ОРДЛО.

Стоит отметить, что пенсионеры на неподконтрольной Украине территории Донбасса все же получают от оккупационных властей некие выплаты в рублях, размер которых несколько меньше украинских пенсий. Источники финансирования этих выплат неизвестны.

"Возможно, эту инициативу будут критиковать и с позиций социальной справедливости: "наши" пенсионеры получают гроши, а тем, кто живет "там" будут две пенсии платить, как это так?!", – отмечает политолог Владимир Фесенко.

Другой момент – техническая реализация норм предлагаемого законопроекта. На данный момент даже непонятно, сколько именно пенсионеров проживает на территории ОРДЛО. Общественная организация "Право на защиту", участвовавшая в работе над законопроектом, указывает, что по состоянию на август 2014 года на оккупированном Донбассе было зарегистрировано более 1,2 миллиона пенсионеров.

При этом 500 тысяч зарегистрированы как ВПЛ, а оставшиеся 700 тысяч "не могут реализовать свое конституционное право на пенсию", утверждают в "Праве на защиту". У уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой другие цифры, согласно которым пенсию не получают 450 тысяч человек.

В любом случае, резкий наплыв пенсионеров с оккупированных территорий в случае принятия закона гарантирован, в первую очередь, на прифронтовые территории. Смогут ли с этим справиться в местных отделениях Пенсионного фонда – открытый вопрос.

Также неясно, как будет выдаваться пенсия наследникам умерших пенсионеров, и как будет фиксироваться факт их смерти, что открывает большое поле для злоупотреблений. Тем более, речь может идти о достаточно серьезных, особенно для Донбасса, суммах в десятки, если не сотни тысяч гривен.

В дискуссиях вокруг законопроекта все внимание уделяется пенсионерам из ОРДЛО, тогда как о крымчанах фактически забывают. Хотя они будут иметь такое же право на пенсию и получение задолженностей, как и жители Донбасса.

Еще одна фундаментальная проблема – откуда брать миллиарды гривен на выплату пенсий и задолженностей по ним. Разработчики законопроекта говорят о 62 млрд гривен по состоянию на июль 2018 года, омбудсмен Денисова называет сумму в 33,5 млрд гривен. В СМИ можно найти и другие цифры, отличающиеся на десятки миллиардов гривен в обе стороны.

Но в объяснительной записке к законопроекту №2083-д утверждается, что его принятие не приведет к росту расходов бюджета. "Независимо от возможности получить пенсии, она должна быть насчитана всем пенсионерам, а затраты на ее выплату предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда", – говорится в документе.

На самом же деле и без пенсионеров ОРДЛО Пенсионный фонд испытывает хронический дефицит из года в год. В госбюджете на следующий год дотация Пенсионному фонду предусмотрена в размере свыше 170 млрд гривен, что является самой большой статьей расходов.

Необходимость доработки документа признают и в профильном комитете Рады. В прошлую пятницу, 29 ноября, в комментарии РБК-Украина его глава Галина Третьякова сообщила, что законопроект будет доработан.

"Этот законопроект, во-первых, необходим. Он защищает наших граждан независимо от того, где они находятся. С другой стороны, он очень сенситивный. Есть много опасений относительно того, как эту пенсию будут получать, каков будет механизм. Поэтому этот механизм нужно доработать", – сообщила Третьякова.

Технически выплата пенсий жителям ОРДЛО – самая несложная задача с точки зрения принятия решений в формате "здесь и сейчас", сказал РБК-Украина правительственный чиновник, имеющий отношение к социальной тематике.

"Этот вопрос должен быть детально описан в правительственной стратегии по содержанию оккупированных территорий. Над ней должно работать профильное министерство. Но пока нет стратегии, нет и смысла говорить отдельно о пенсиях, это только часть общей проблемы", – сказал чиновник. При этом он не смог уточнить, когда ожидается принятие стратегии.

"Холодильник против телевизора"

Подобными инициативами, вроде предлагаемой в Раде, украинская власть пытается продемонстрировать свою готовность решать связанные с войной проблемы, многие из которых оставались нерешенными еще с 2014-15 годов, считает политолог Владимир Фесенко.

"У меня есть подозрение, что у Зеленского есть идея убедить россиян и европейских партнеров по переговорам в том, что вслед за прекращением боевых действий надо переходить не к политическому урегулирования, а к экономической реинтеграции", – сказал Фесенко РБК-Украина.

При этом в версию о том, что таким образом Владимир Зеленский пытается "купить" лояльность жителей ОРДЛО на случай проведениям там выборов, политолог не верит. По мнению Фесенко, президенту важнее добиться прекращения войны как такового, а как максимум – реинтеграции оккупированных территорий.

Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто подчеркивает, что эффект от подобных шагов украинской власти будет зависеть от того, как на них будет реагировать российско-сепаратистская пропаганда, в первую очередь телевидение.

"Теоретически, такие шаги Украины должны позитивно влиять на настроения жителей ОРДЛО, но как будет на практике, сказать очень сложно. Все зависит от того, как на это отреагирует пропаганда. Популярный тезис о том, что "холодильник" всегда побеждает "телевизор", работает не всегда", – сказал изданию социолог.

Нельзя исключать, что нынешняя инициатива – лишь часть маневров накануне встречи нормандской четверки в Париже 9 декабря, и до ее рассмотрения Верховная рада доберется не скоро. Или же под давлением правительства из этого законопроекта будут изъяты наиболее затратные и спорные нормы.