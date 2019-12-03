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У Раді виключають виплату пенсій жителям ОРДЛО на окупованому Донбасі

Новини » Політика     03.12.2019 - 17:15
У Раді виключають виплату пенсій жителям ОРДЛО на окупованому Донбасі
Фото: Галина Третьякова (realist.online)

Закон про пенсії жителям ОРДЛО не передбачає, що гроші будуть платити на місцях

Законопроект про пенсії жителям окупованого Донбасу не передбачає виплати в окремих районах Донецької та Луганської областей. Про це заявила глава комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, передає кореспондент РБК-Україна

За її словами, даний законопроект не передбачає виплату пенсій готівкою в ОРДЛО.

"Цей законопроект не опрацьований для того, щоб виплачувати гроші в кеші на території непідконтрольній... в банках, які не співпрацюють з українською банківською системою", - заявила Третьякова.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в Раді зареєстрували закон про виплату пенсій жителям ОРДЛО. Даний документ передбачає скасування обов'язкової реєстрації пенсіонерів як переселенців.

Раніше також стало відомо, що комітет доопрацює законопроект в частині механізму виплат.

"Цей законопроект, по-перше, необхідний. Він захищає наших громадян незалежно від того, де вони знаходяться. З іншого боку, він дуже сенсативний. Є багато застережень щодо того, як цю пенсію будуть отримувати, який буде механізм. Тому цей механізм потрібно доопрацювати", - повідомила Третьякова.

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