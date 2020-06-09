В Раде не исключают отставку Кабмина перед местными выборами

В "Слуге народа" не исключают отставки Кабинета министров Украины. Этом может произойти перед местными выборами в октябре.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "В тени Зеленского: как работает Кабмин Дениса Шмыгаля".

Источники издания сообщают, что такой сценарий возможен, если упадет уровень доверия к правительству, а экономика будет в сложном состоянии.

Отметим, на прошлой неделе Рада отправила на доработку программу деятельности правительства. Если бы нардепы поддержали данную программу, то правительство получило бы годовой иммунитет, а Рада не смогла бы уволить главу правительства.

Добавим, в "Слуге народа" рассказали об отношениях с Кабмином Дениса Шмыгаля.

Напомним, в середине прошлого месяца глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что сейчас не стоит вопрос отставки правительства.

РБК-Украина писало, что Рада отправила на доработку программу деятельности Кабмина.