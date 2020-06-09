У Раді не виключають відставку Кабміну перед місцевими виборами

У "Слуги народу" не виключають відставки Кабінету міністрів України. Це може статися перед місцевими виборами у жовтні.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "В тіні Зеленського: як працює Кабмін Дениса Шмигаля".

Джерела видання повідомляють, що такий сценарій можливий, якщо впаде рівень довіри до уряду, а економіка буде в складному стані.

Відзначимо, минулого тижня Рада відправила на доопрацювання програму діяльності уряду. Якби нардепи підтримали дану програму, то уряд отримав би річний імунітет, а Рада не змогла звільнити голову уряду.

Додамо, у "Слуги народу" розповіли про відносини з Кабміном Дениса Шмигаля.

Нагадаємо, в середині минулого місяця голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев заявив, що зараз не стоїть питання відставки уряду.

РБК-Україна писало, що Рада відправила на доопрацювання програму діяльності Кабміну.