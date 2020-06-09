Более формализованные: в СН рассказали об отношениях с Кабмином Шмыгаля

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Отношения партии с новым правительством отличаются

Отношения фракции "Слуги народа" с правительством Дениса Шмыгаля более формализованные, нежели с предыдущим правительством. Зачастую руководство фракции контактирует с Шмыгалем через его помощников.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "В тени Зеленского: как работает Кабмин Дениса Шмыгаля".

Из-за того, что члены СН о кандидатах на должности министров впервые узнали незадолго до их назначения, в "Слуге народа" многих министров воспринимают как "чужаков".

В комментарии РБК-Украина замглавы фракции монобольшинства Евгения Кравчук подтвердила, что отношения партии с новым правительством отличаются. По ее словам, в правительстве Гончарука было пятеро министров, прошедших в Раду по списку "Слуги народа", тогда как многих министров, назначенных в новое правительстве, депутаты не знали.

"В оправдание новому Кабмину можно сказать, что они были назначены накануне коронакризиса и карантина. В том числе из-за этого немного ухудшилось общение народных депутатов и представителей правительства. Вероятно, я не единственная, кто скажет, что некоторые министры месяцами не приходят на заседания профильных комитетов. Думаю, сейчас, когда заканчиваются карантинные мероприятия, это сотрудничество будет улучшено", - сказала она.

Ее коллега по фракции Александр Качура пояснил РБК-Украина, что о многих решениях Кабмина во фракции узнают из Telegram-каналов оппозиционных депутатов.

Напомним, в Раде сейчас не стоит вопрос отставки правительства.

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Автор: Анастасия Рокитна