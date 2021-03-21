В Раде инициируют внеочередное заседание из-за беспорядков под Офисом президента

Фракция "Слуги народа" инициирует внеочередное заседание Верховной рады. Хотят дать оценку протесту, который состоялся под Офисом президента Украины 21 марта
Об этом сообщает сайт партии "Слуга народа".
В своем заявлении "Слуга народа" подчеркнула поддержку права людей на мирный протест, но осудила нанесенный протестующими вред зданию ОП.
"Ждем решительные, квалифицированные и бескомпромиссные действия со стороны правоохранительных органов по установлению лиц инициаторов и участников актов вандализма и привлечения их к ответственности. Мы инициируем проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятия постановления по оценкам данного происшествия, с задачами конкретным министрам и тому подобное", - сказано в заявлении партии.
Напомним, Офис президента оценил ущерб, который был нанесен зданию во время вчерашних беспорядков на Банковой в Киеве. Ущерб оценивают примерно в 2 миллиона гривен, однако эта сумма может вырасти.
Напомним, вчера под Офисом президента проходила акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, однако она переросла в беспорядки. Участники акции повредили здание Офиса президента, в частности, разбили стекла и подожгли табличку.
После беспорядков под Офисом президента полиция возбудила уголовное дело и задержала одного из участников акции.
Сегодня задержанному протестующему предъявили обвинение. Полиция считает, что это он разбил стекла на дверях Офиса президента.