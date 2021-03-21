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У Раді ініціюють позачергове засідання через заворушення під Офісом президента

Автор: Роман Тверденко

Фракція "Слуги народу" ініціює позачергове засідання Верховної ради. Хочуть дати оцінку протесту, який відбувся під Офісом президента України від 21 березня

Про це повідомляє сайт партії "Слуга народу".

У своїй заяві "Слуга народу" підкреслила підтримку права людей на мирний протест, але засудила нанесений протестувальниками шкоди будівлі ВП.

"Чекаємо рішучих, кваліфіковані і безкомпромісні дії з боку правоохоронних органів щодо встановлення осіб ініціаторів і учасників актів вандалізму та притягнення їх до відповідальності. Ми ініціюємо проведення позачергового засідання в найкоротші терміни з участю силовиків і прийняття постанови за оцінками цієї події, з завданнями конкретним міністрам і тому подібне", - сказано в заяві партії.

Нагадаємо, Офіс президента оцінив збитки, який був нанесений будівлі під час вчорашніх заворушень на Банковій в Києві. Збиток оцінюють приблизно в 2 мільйони гривень, однак ця сума може зрости.

Нагадаємо, вчора під Офісом президента проходила акція у підтримку активіста Сергія Стерненко, однак вона переросла в заворушення. Учасники акції пошкодили будівля Офісу президента, зокрема, розбили скло і підпалили табличку.

Після заворушень під Офісом президента поліція порушила кримінальну справу і затримала одного з учасників акції.

Сьогодні затриманому протестувальника пред'явили звинувачення. Поліція вважає, що це він розбив скло на дверях Офісу президента.

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