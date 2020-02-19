В Раде инициируют внеочередное заседание по состоянию расследования дел Майдана

Фото: Елена Кондратюк (УНИАН)

Кондратюк заявила о необходимости послушать отчет о состоянии расследования этих дел

В парламенте хотят провести отдельное внеочередное заседание, чтобы заслушать текущее состояние расследований дел Майдана. Об этом заявила заместитель председателя Верховной рады Елена Кондратюк в ходе утреннего пленарного заседания.

Она подчеркнула, что необходимо завершить расследование всех дел, а виновники должны предстать перед судом и понести ответственность. Кондратюк отметила, что дальнейшее промедление по делам Майдана недопустимо.

"Я поддерживаю решение и внеочередное отдельное заседание Верховной Рады, на котором следует принять специальное заявление по шестой годовщины Революции Достоинства и послушать отчет о текущем состоянии расследования дел Майдана", - сказала парламентарий.

Напомним, Государственное бюро расследований (ГБР) меняет тактику и методологию расследования дел Майдана, о чем заявил следователь Госбюро Александр Чорноблавский. Так, на сегодня дела Майдана из Офиса генпрокурора принимает специальный отдел, в который входят более 30 следователей.

Как писало РБК-Украина ранее, в течение 2018-2019 годов четыре человека отказались от статуса потерпевших в делах Майдана. При этом в Госбюро расследований не называют этих людей, а также не могут назвать причины отказа от этого статуса.

Стоит также добавить, что ГБР открыло новое уголовное производство в рамках расследования дел Майдана. Детали этого дела тоже не раскрываются, сведения пока только внесены в Единый реестр досудебных расследований.