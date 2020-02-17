ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГБР открыло новое уголовное производство в рамках дел Майдана

Новости » Политика     17.02.2020 - 15:49
ГБР открыло новое уголовное производство в рамках дел Майдана
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Офис генпрокурора продолжает передачу дел Майдана в ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло новое уголовное производство в рамках расследования дел Майдана. Об этом на брифинге заявил следователь Госбюро Александр Чорноблавский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, за последнюю неделю было зарегистрировано еще одного уголовное дело.

"Внесены в сведения ЕРДР в ходе осуществления расследования именно майдановских дел", - отметил следователь.

Он также отметил, что на сегодня еще не завершилась передача дел Майдана из Офиса генерального прокурора, а уголовные производства по убийствам насчитывают более 4,5 тысяч томов. Кроме того, Государственное бюро принимает не только майдановские дела по событиям в Киеве, но и в регионах Украины.

Напомним, ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Национальному антикоррупционному бюро передали почти 15 тыс. томов по делам Майдана. В частности, после прекращения функций следствия Генпрокуратура передала почти 200 уголовных производств, из которых более половины касаются дел Майдана.

ДТП в Броварах: задержан руководитель полка полиции спецназначения Экс-чиновника "Нафтогаза" подозревают в нанесении убытков государству
Новости Украины МайданГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь