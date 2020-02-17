Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Расследование ускорят после передачи всех дел из Офиса генпрокурора

Государственное бюро расследований (ГБР) меняет тактику и методологию расследования дел Майдана. Об этом на брифинге заявил следователь Госбюро Александр Чорноблавский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодня дела Майдана из Офиса генпрокурора принимает специальный отдел, в который входят более 30 следователей.

"Как только передадут все материалы, руководство отдела заслушает отчет о состоянии каждого дела. Но уже на данное время определены некоторые шаги для расследования по новой тактике и новой методологии досудебного расследования", - отметил Чорноблавский.

Напомним, ранее стало известно, что в течение 2018-2019 годов четыре человека отказались от статуса потерпевших в делах Майдана. При этом в Госбюро расследований не называют этих людей, а также не могут назвать причины отказа от этого статуса.

Ранее также сообщалось, что ГБР открыло новое уголовное производство в рамках расследования дел Майдана. Детали этого дела тоже не раскрываются, сведения пока только внесены в Единый реестр досудебных расследований.