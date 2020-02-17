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Дела Майдана: четыре человека отказались от статуса потерпевших

Новости » Происшествия     17.02.2020 - 16:30
Дела Майдана: четыре человека отказались от статуса потерпевших
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ГБР не называет, кто именно отказался от такого статуса

За последнее время в ходе расследования дел Майдана четыре человека отказались от статуса потерпевших. Об этом на брифинге заявил следователь Госбюро Александр Чорноблавский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, он не знает, с чем это связано, но в течение 2018-2019 годов четыре человека отказались от статуса потерпевших. При этом заявления начинают поступать в новое управление ГБР, которое занимается делами Майдана.

"Поступают официальные заявления от потерпевших… (например, - ред.) мы знаем, что человека 18 февраля забрали на инвалидной коляске в реанимацию, но он не считает себя потерпевшим", - заявил Чорноблавский.

Напомним, ранее сообщалось, что Офис генпрокурора передал 42 дела Майдана в Государственное бюро расследований. Кроме того, известно, что в суд направили дело об убийстве журналиста и активиста Майдана Василия Сергиенко. Также сообщено о подозрении следователю Днепровского райотдела милиции в городе Киеве в незаконном задержании четырех участников протестов 18 февраля 2014 года.

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