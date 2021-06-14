В Раде хотят заслушать главу Минэнерго Галущенко
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в парламенте хотят заслушать главу Министерства энергетики Германа Галущенко. Его могут заслушать на часе вопросов к правительству уже в эту пятницу.
"Обращаюсь к коллегам указывать свои предложения по часу вопросов к правительству. В прошлый раз мы договаривались, что в эту пятницу заслушаем господина Германа Галущенко, министра энергетики, о том, как прошел прошлый цикл, что нам и людям ожидать в следующем цикле", - сказал Разумков.
Напомним, в конце апреля парламент назначил нового главу Министерства энергетики Украины. Им стал Герман Галущенко.
Как писало РБК-Украина, в начале апреля исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление на увольнение.
Отметим, Кабинет министров Украины уже начал подготовку к следующему отопительному сезону. План будет предусматривать все детали и ответственность.