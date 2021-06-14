ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Раде хотят заслушать главу Минэнерго Галущенко

Новина українською →
Украина, Понедельник 14 июня 2021 11:23
В Раде хотят заслушать главу Минэнерго Галущенко Фото: спикер Рады Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в парламенте хотят заслушать главу Министерства энергетики Германа Галущенко. Его могут заслушать на часе вопросов к правительству уже в эту пятницу.

Об этом он заявил во время заседания согласительного совета парламента.

"Обращаюсь к коллегам указывать свои предложения по часу вопросов к правительству. В прошлый раз мы договаривались, что в эту пятницу заслушаем господина Германа Галущенко, министра энергетики, о том, как прошел прошлый цикл, что нам и людям ожидать в следующем цикле", - сказал Разумков.

Напомним, в конце апреля парламент назначил нового главу Министерства энергетики Украины. Им стал Герман Галущенко.

Как писало РБК-Украина, в начале апреля исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление на увольнение.

Отметим, Кабинет министров Украины уже начал подготовку к следующему отопительному сезону. План будет предусматривать все детали и ответственность.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Верховная Рада Дмитрий Разумков Герман Галущенко
NEWS
Минимум с начала года. В Украине 420 новых случаев коронавируса
Минимум с начала года. В Украине 420 новых случаев коронавируса
DAILY
Александр Корниенко: Инструмент с СНБО будет использоваться еще и еще
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Корниенко: Инструмент с СНБО будет использоваться еще и еще