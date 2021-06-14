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У Раді хочуть заслухати главу Міненерго Галущенка

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Україна, Понеділок 14 червня 2021 11:23
У Раді хочуть заслухати главу Міненерго Галущенка Фото: спікер Ради Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що у парламенті хочуть заслухати главу Міністерства енергетики Германа Галущенка. Його можуть заслухати на годині запитань до уряду уже цієї п'ятниці.

Про це він заявив під час засідання погоджувальної ради парламенту.

"Звертаюся до колег зазначати свої пропозиції по годині запитань до уряду. Минулого разу ми домовлялися, що у цю п'ятницю заслухаємо пана Германа Галущенко, міністра енергетики, щодо того, як пройшов минулий цикл, що нам і що людям очікувати в наступному циклі", - сказав Разумков.

Нагадаємо, в кінці квітня парламент призначив нового главу Міністерства енергетики України. Ним став Герман Галущенко.

Як писало РБК-Україна, на початку квітня виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву на звільнення.

Відзначимо, Кабінет міністрів України вже почав підготовку до наступного опалювального сезону. План передбачатиме всі деталі і відповідальність.

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