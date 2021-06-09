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Правительство начало подготовку к отопительному сезону

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Украина, Среда 09 июня 2021 13:24
Правительство начало подготовку к отопительному сезону Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины начал подготовку к следующему отопительному сезону. План будет предусматривать все детали и ответственность.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 9 июня, которое транслировалось в Youtube.

"Это важный вопрос национальной безопасности. По представлению Министерства энергетики утвердим сегодня соответствующий план подготовки, где определены все детали и ответственность за процесс", - сказал он.

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