Правительство начало подготовку к отопительному сезону
Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Кабинет министров Украины начал подготовку к следующему отопительному сезону. План будет предусматривать все детали и ответственность.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 9 июня, которое транслировалось в Youtube.
"Это важный вопрос национальной безопасности. По представлению Министерства энергетики утвердим сегодня соответствующий план подготовки, где определены все детали и ответственность за процесс", - сказал он.