В Раде хотят ускорить рассмотрение госбюджета на 2023 год
Народные депутаты Украины предлагают ускорить рассмотрение госбюджета на 2023 год, мотивируя это введенным в Украине военным положением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Верховной рады Украины.
Фактически, парламентарии предлагают изменить порядок рассмотрения государственного бюджета и сократить его на месяц.
Проектом постановления Верховной рады Украины, в частности, предусматривается:
- Представление госбюджета - 21 сентября 2022 года;
- Внесение предложений в проект госбюджета - до 26 сентября 2022 года;
- Подготовка профильным комитетом таблицы предложений - до 10 октября 2022 года;
- Предоставление нардепам документов не позднее чем за 5 дней до рассмотрения на пленарном заседании в парламенте.
Примерно в середине октября депутаты смогут принять бюджет на следующий год. По обычной процедуре депутаты имеют больше времени на обсуждение и внесение правок и смогли бы принять его не раньше середины ноября.
Напомним, что ранее Кабмин внес проект бюджета-2023 в Раду.
Позже был опубликован текст документа. Проект государственного бюджета Украины на 2023 год предусматривает небольшой экономический рост.
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