Фото: В Раде хотят ускорить рассмотрение госбюджета на 2023 год (Виталий Носач, РБК-Украина)

Народные депутаты Украины предлагают ускорить рассмотрение госбюджета на 2023 год, мотивируя это введенным в Украине военным положением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Верховной рады Украины.

Фактически, парламентарии предлагают изменить порядок рассмотрения государственного бюджета и сократить его на месяц. Проектом постановления Верховной рады Украины, в частности, предусматривается: Представление госбюджета - 21 сентября 2022 года;

Внесение предложений в проект госбюджета - до 26 сентября 2022 года;

Подготовка профильным комитетом таблицы предложений - до 10 октября 2022 года;

Предоставление нардепам документов не позднее чем за 5 дней до рассмотрения на пленарном заседании в парламенте. Примерно в середине октября депутаты смогут принять бюджет на следующий год. По обычной процедуре депутаты имеют больше времени на обсуждение и внесение правок и смогли бы принять его не раньше середины ноября.