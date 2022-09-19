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В Раде хотят ускорить рассмотрение госбюджета на 2023 год

Новина українською →
Украина, Понедельник 19 сентября 2022 20:05
В Раде хотят ускорить рассмотрение госбюджета на 2023 год Фото: В Раде хотят ускорить рассмотрение госбюджета на 2023 год (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Народные депутаты Украины предлагают ускорить рассмотрение госбюджета на 2023 год, мотивируя это введенным в Украине военным положением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Верховной рады Украины.

Фактически, парламентарии предлагают изменить порядок рассмотрения государственного бюджета и сократить его на месяц.

Проектом постановления Верховной рады Украины, в частности, предусматривается:

  • Представление госбюджета - 21 сентября 2022 года;
  • Внесение предложений в проект госбюджета - до 26 сентября 2022 года;
  • Подготовка профильным комитетом таблицы предложений - до 10 октября 2022 года;
  • Предоставление нардепам документов не позднее чем за 5 дней до рассмотрения на пленарном заседании в парламенте.

Примерно в середине октября депутаты смогут принять бюджет на следующий год. По обычной процедуре депутаты имеют больше времени на обсуждение и внесение правок и смогли бы принять его не раньше середины ноября.

Напомним, что ранее Кабмин внес проект бюджета-2023 в Раду.

Позже был опубликован текст документа. Проект государственного бюджета Украины на 2023 год предусматривает небольшой экономический рост.

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