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У Раді хочуть прискорити розгляд держбюджету на 2023 рік

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Україна, Понеділок 19 вересня 2022 20:05
У Раді хочуть прискорити розгляд держбюджету на 2023 рік Фото: У Раді хочуть прискорити розгляд держбюджету на 2023 рік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Народні депутати України пропонують прискорити розгляд держбюджету на 2023 рік мотивуючи це введеним в Україні воєнним станом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Верховної ради України.

Фактично парламентарі пропонують змінити порядок розгляду державного бюджету та скоротити його на місяць.

Проектом постанови Верховної ради України, зокрема, передбачається:

  • Представлення держбюджету - 21 вересня 2022 року;
  • Внесення пропозицій до проекту держбюджету - до 26 вересня 2022 року;
  • Підготовка профільним комітетом таблиці пропозицій - до 10 жовтня 2022 року;
  • Надання нардепам документів не пізніше як за 5 днів до розгляду на пленарному засіданні в парламенті.

Орієнтовно в середині жовтня депутати зможуть прийняти бюджет на наступний рік. За звичайною процедурою, депутати мають більше часу на обговорення та внесення правок і змогли б ухвалити його не раніше середини листопада.

Нагадаємо, що раніше Кабмін вніс проект бюджету-2023 в Раду.

Пізніше був опублікований текст документа. Проект державного бюджету України на 2023 рік передбачає невелике економічне зростання.

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