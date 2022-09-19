Фото: У Раді хочуть прискорити розгляд держбюджету на 2023 рік (Віталій Носач, РБК-Україна)

Народні депутати України пропонують прискорити розгляд держбюджету на 2023 рік мотивуючи це введеним в Україні воєнним станом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Верховної ради України.

Фактично парламентарі пропонують змінити порядок розгляду державного бюджету та скоротити його на місяць. Проектом постанови Верховної ради України, зокрема, передбачається: Представлення держбюджету - 21 вересня 2022 року;

Внесення пропозицій до проекту держбюджету - до 26 вересня 2022 року;

Підготовка профільним комітетом таблиці пропозицій - до 10 жовтня 2022 року;

Надання нардепам документів не пізніше як за 5 днів до розгляду на пленарному засіданні в парламенті. Орієнтовно в середині жовтня депутати зможуть прийняти бюджет на наступний рік. За звичайною процедурою, депутати мають більше часу на обговорення та внесення правок і змогли б ухвалити його не раніше середини листопада.