У Раді хочуть прискорити розгляд держбюджету на 2023 рік
Народні депутати України пропонують прискорити розгляд держбюджету на 2023 рік мотивуючи це введеним в Україні воєнним станом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Верховної ради України.
Фактично парламентарі пропонують змінити порядок розгляду державного бюджету та скоротити його на місяць.
Проектом постанови Верховної ради України, зокрема, передбачається:
- Представлення держбюджету - 21 вересня 2022 року;
- Внесення пропозицій до проекту держбюджету - до 26 вересня 2022 року;
- Підготовка профільним комітетом таблиці пропозицій - до 10 жовтня 2022 року;
- Надання нардепам документів не пізніше як за 5 днів до розгляду на пленарному засіданні в парламенті.
Орієнтовно в середині жовтня депутати зможуть прийняти бюджет на наступний рік. За звичайною процедурою, депутати мають більше часу на обговорення та внесення правок і змогли б ухвалити його не раніше середини листопада.
Нагадаємо, що раніше Кабмін вніс проект бюджету-2023 в Раду.
Пізніше був опублікований текст документа. Проект державного бюджету України на 2023 рік передбачає невелике економічне зростання.
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