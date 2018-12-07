В Раде хотят усилить борьбу с антисемитизмом в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Раде предлагают обратиться к Кабмину, СБУ, ГПУ по поводу усиления борьбы с антисемитизмом

В парламенте зарегистрирован проект постановления №9371 об обращении Верховной рады к Кабинету министров, Службе безопасности Украины, Генеральной прокуратуре, Национальной полиции, другим правоохранительным органам, органам судебной власти и органам местного самоуправления по поводу усиления борьбы с проявлениями ксенофобии, антисемитизма, предотвращение преступлений на почве ненависти и защиты прав граждан еврейского происхождения, еврейской общины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте ВР.

Соответствующий проект был внесен в Раду 6 декабря 2018 года. Автор постановления - нардеп Георгий Логвинский (фракция "Народный фронт").

Постановлением поручается Кабмину довести текст обращения ВР до каждого министерства и принять меры для усиления борьбы с проявлениями ксенофобии, антисемитизма, предотвращения преступлений на почве ненависти и защиты прав граждан еврейского происхождения, еврейской общины.

Указано, что реализация положений проекта во время его практического применения после его принятия не требует затрат из государственного или местных бюджетов.

Напомним, сегодня министры внутренних дел стран Европейского союза на саммите в Брюсселе приняли декларацию о борьбе с антисемитизмом.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце октября представитель прокуратуры штата Пенсильвания Скотт Брейди заявил, что учинивший стрельбу в синагоге в США имел антисемитский мотив.

Добавим также, в июне анонсировалось, что украинский парламент подготовил проект постановления об осуждении любых антисемитских действий.

Стоит также подчеркнуть, в апреле Американский исследовательский центр Pew Research Center обнародовал исследование, из которого следовало, что уровень бытового антисемитизма в Украине самый низкий в Восточной Европе. В частности, только 5% украинцев не хотели бы видеть евреев среди граждан своей страны.