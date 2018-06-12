В Раде подготовили постановление об осуждении антисемитизма, - нардеп

Сейчас продолжаются политические консультации относительно принятия документа

Верховная рада Украины подготовила проект постановления об осуждении любых антисемитских действий. Об этом сообщил депутат ВР Георгий Логвинский, передает "Укринформ".

По его словам, сейчас продолжаются политические консультации по принятию постановления.

"Если посмотреть, сколько антисемитских случаев по отношению к человеку было во Франции за последний год - это примерно 50, а в Украине - ни одного. Между тем есть проблема, и мы за этим следим, когда кто-то пытается использовать еврейскую общину или еврейских граждан с целью политического влияния или разыгрывания определенных карт. Это надо жестко пресекать. Именно поэтому парламент подготовил постановление Верховной рады об осуждении любых антисемитских действий", - отметил парламентарий и добавил, что в документе дается определение понятию "антисемитизм".

Логвинский надеется, что парламентские политические силы поддержат его принятие.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел (МИД) Украины опровергло любые инсинуации и обвинения в якобы увеличении проявлений антисемитизма на территории государства.