У Раді хочуть посилити боротьбу з антисемітизмом в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Раді пропонують звернутися до Кабміну, СБУ, ГПУ щодо посилення боротьби з антисемітизмом

У парламенті зареєстрований проект постанови №9371 про звернення Верховної ради до Кабінету міністрів, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури, Національної поліції, інших правоохоронних органів, органів судової влади і органів місцевого самоврядування щодо посилення боротьби з проявами ксенофобії, антисемітизму, запобігання злочинам на ґрунті ненависті та захисту прав громадян єврейського походження, єврейської громади. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті ВР.

Відповідний проект був внесений до Ради 6 грудня 2018 року. Автор постанови - нардеп Георгій Логвинський (фракція "Народний фронт").

Постановою доручається Кабміну довести текст звернення ВР до відома кожного міністерства та вжити заходів для посилення боротьби з проявами ксенофобії, антисемітизму, запобігання злочинам на ґрунті ненависті та захисту прав громадян єврейського походження, єврейської громади.

Вказано, що реалізація положень проекту під час його практичного застосування після його прийняття не потребує витрат з державного або місцевих бюджетів.

Нагадаємо, сьогодні міністри внутрішніх справ країн Європейського союзу на саміті в Брюсселі ухвалили декларацію про боротьбу з антисемітизмом.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці жовтня представник прокуратури штату Пенсільванія Скотт Брейді заявив, що нападник, який учинив стрілянину в синагозі в США, мав антисемітський мотив.

Додамо також, в червні анонсувалося, що український парламент підготував проект постанови про засудження будь-яких антисемітських дій.

Варто також підкреслити, в квітні Американський дослідницький центр Pew Research Center оприлюднив дослідження, з якого випливало, що рівень побутового антисемітизму в Україні найнижчий у Східній Європі. Зокрема, тільки 5% українців не хотіли б бачити євреїв серед громадян своєї країни.