Евросоюз принял декларацию о борьбе с антисемитизмом

Иллюстративное фото (УНИАН)

Странам ЕС рекомендуют принять стратегию по защите еврейских общин

Министры внутренних дел стран Европейского союза на саммите в Брюсселе приняли декларацию о борьбе с антисемитизмом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что участники министерского совета признали, что в ряде стран ЕС еврейские общины испытывают угрозу терактов. В связи с этим странам-участницам Евросоюза рекомендуется принять и воплотить в жизнь стратегию по защите общин и еврейских организаций.

По данным Агентства ЕС по основным правам, наиболее горячими точками с проявлениями антисемитизма являются Франция, Испания и Швеция. Это связано с притоком мигрантов из мусульманских стран, которые резко настроены против Израиля.

Напомним, в конце октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал мировое сообщество вместе бороться с антисемитизмом после стрельбы в синагоге в Питтсбурге (США).

В начале того же месяца в ходе визита в Израиль немецкий канцлер Ангела Меркель подчеркнула, что Германия обязана вечно бороться с антисемитизмом, также заявила об ответственности за Холокост.