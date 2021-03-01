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В Раде хотят отменить 1500 законодательных актов СССР

Автор: Юлия Струк

Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что ВР должна как можно быстрее рассмотреть законопроект "О десоветизации законодательства Украины". Речь идет о проекте закона №4284.

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

Документ предлагает признать не применяются на территории Украины, около 1500 законодательных актов, а также поручить провести соответствующую работу по этому вопросу Кабинета министров.

"Сегодня в Украине не отменено и действует, по разным оценкам, от 10 до 25 тысяч нормативно-правовых актов Союза ССР и Украинской ССР... Такая несогласованность законодательства, среди прочего, создает помехи в работе нашей судебной системы", - подчеркнул Стефанчук.

Напомним, соответствующий законопроект в Раде зарегистрировали в октябре 2020 года. Стефанчук подчеркивал, что Украине необходимо избавиться от "законодательного мусора".

Как писало РБК-Украина, на этой неделе парламент рассмотрит судебную реформу.

Так, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что успешная судебная реформа в Украине является катализатором интеграции нашего государства в Европейский союз и НАТО.

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Новости Украины Верховная РадаСССРРуслан Стефанчук
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