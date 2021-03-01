У Раді хочуть скасувати 1500 законодавчих актів СРСР

Перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що ВР має якнайшвидше розглянути законопроект "Про дерадянізацію законодавства України ". Йдеться про проект закону №4284.

Документ пропонує визнати такими, що не застосовуються на території України, майже 1500 законодавчих актів, а також доручити провести відповідну роботу з цього питання Кабінету міністрів.

"Сьогодні в Україні не скасовано та діє, за різними оцінками, від 10 до 25 тисяч нормативно-правових актів Союзу РСР та Української РСР... Така неузгодженість законодавства, з-поміж іншого, створює перешкоди в роботі нашої судової системи", - підкреслив Стефанчук.