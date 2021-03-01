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У Раді хочуть скасувати 1500 законодавчих актів СРСР

Автор: Юлія Струк

Перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що ВР має якнайшвидше розглянути законопроект "Про дерадянізацію законодавства України". Йдеться про проект закону №4284.

Про це повідомляє прес-служба Ради.

Документ пропонує визнати такими, що не застосовуються на території України, майже 1500 законодавчих актів, а також доручити провести відповідну роботу з цього питання Кабінету міністрів.

"Сьогодні в Україні не скасовано та діє, за різними оцінками, від 10 до 25 тисяч нормативно-правових актів Союзу РСР та Української РСР... Така неузгодженість законодавства, з-поміж іншого, створює перешкоди в роботі нашої судової системи", - підкреслив Стефанчук.

Нагадаємо, відповідний законопроект у Раді зареєстрували у жовтні 2020 року. Стефанчук підкреслював, що Україні необхідно позбавитися "законодавчого сміття".

Як писало РБК-Україна, на цьому тижні парламент розгляне судову реформу.

Так, президент України Володимир Зеленський заявив, що успішна судова реформа в Україні є каталізатором інтеграції нашої держави у Європейський союз і НАТО.

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Новини України Верховна РадаСССРРуслан Стефанчук
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