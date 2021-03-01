Рада на этой неделе рассмотрит закон о судебной реформе

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент на этой неделе рассмотрит законопроект о судебной реформе. Его рассмотрение должно состояться во вторник.

Об этом он рассказал в ходе брифинга.

Разумков отметил, что рассмотрение состоится во вторник или среду. Он заверил, что в любом случае закон рассмотрят на этой пленарной неделе.

Речь идет о законопроекте №3711-д.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что успешная судебная реформа в Украине является катализатором ее интеграции в Европейский союз и НАТО.

Как писало РБК-Украина, ранее Зеленский провел совещание с Разумковым, премьер-министром Денисом Шмыгалем и руководителями комитетов Верховной рады о необходимости судебной реформы в Украине.

В ходе совещания они обсудили законопроекты по реформированию судебной системы Украины. Представители парламента заявили, что нардепы готовы рассмотреть эти законопроекты на этой пленарной неделе.

Так, проведение судебной реформы в Украине является одним из условий получение второго транша макрофинансовой помощи от Европейского союза.