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Рада на этой неделе рассмотрит закон о судебной реформе

Новина українською → Украина, Понедельник 01 марта 2021 12:58
Рада на этой неделе рассмотрит закон о судебной реформе Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент на этой неделе рассмотрит законопроект о судебной реформе. Его рассмотрение должно состояться во вторник.

Об этом он рассказал в ходе брифинга.

Разумков отметил, что рассмотрение состоится во вторник или среду. Он заверил, что в любом случае закон рассмотрят на этой пленарной неделе.

Речь идет о законопроекте №3711-д.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что успешная судебная реформа в Украине является катализатором ее интеграции в Европейский союз и НАТО.

Как писало РБК-Украина, ранее Зеленский провел совещание с Разумковым, премьер-министром Денисом Шмыгалем и руководителями комитетов Верховной рады о необходимости судебной реформы в Украине.

В ходе совещания они обсудили законопроекты по реформированию судебной системы Украины. Представители парламента заявили, что нардепы готовы рассмотреть эти законопроекты на этой пленарной неделе.

Так, проведение судебной реформы в Украине является одним из условий получение второго транша макрофинансовой помощи от Европейского союза.

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