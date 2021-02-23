Отменяют свыше тысячи актов СССР: в Раде планируют избавиться от законодательного "мусора"

В Украине необходимо изменить подход к правотворческой деятельности. Количество действующих нормативно-правовых актов уже намного превысило один миллион.

По его словам, 90% законопроектов, которые рассматриваются украинским парламентом, - это изменения и дополнения в действующее законодательство.

"Большое количество законов обратно пропорционально их качеству. И если такие тенденции сохранятся, то мы и дальше без единого системного подхода будем производить огромное количество нормативно-правовых актов, которые не обеспечивают главного - качества украинского законодательства", - подчеркнул Стефанчук.

Он отметил, что необходимо избавиться от законодательного "мусора", потребность в котором уже давно отпала.

"Мной был зарегистрирован законопроект "О дерадянизации законодательства Украины" (№ 4284). Им отменяется более тысячи актов законодательных органов СССР и РСФСР. Кроме этого, мы уже готовы передать Кабинету министров Украины свыше 5000 актов Союза ССР и Украинской ССР, которые можно признать такими, что не применяются на территории Украины", - сказал Стефанчук.