В Раде хотят отменить 1500 законодательных актов СССР

Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что ВР должна как можно быстрее рассмотреть законопроект "О десоветизации законодательства Украины ". Речь идет о проекте закона №4284.

Документ предлагает признать не применяются на территории Украины, около 1500 законодательных актов, а также поручить провести соответствующую работу по этому вопросу Кабинета министров.

"Сегодня в Украине не отменено и действует, по разным оценкам, от 10 до 25 тысяч нормативно-правовых актов Союза ССР и Украинской ССР... Такая несогласованность законодательства, среди прочего, создает помехи в работе нашей судебной системы", - подчеркнул Стефанчук.