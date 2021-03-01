В Раде хотят отменить 1500 законодательных актов СССР
Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что ВР должна как можно быстрее рассмотреть законопроект "О десоветизации законодательства Украины". Речь идет о проекте закона №4284.
Об этом сообщает пресс-служба Рады.
Документ предлагает признать не применяются на территории Украины, около 1500 законодательных актов, а также поручить провести соответствующую работу по этому вопросу Кабинета министров.
"Сегодня в Украине не отменено и действует, по разным оценкам, от 10 до 25 тысяч нормативно-правовых актов Союза ССР и Украинской ССР... Такая несогласованность законодательства, среди прочего, создает помехи в работе нашей судебной системы", - подчеркнул Стефанчук.
Напомним, соответствующий законопроект в Раде зарегистрировали в октябре 2020 года. Стефанчук подчеркивал, что Украине необходимо избавиться от "законодательного мусора".
Как писало РБК-Украина, на этой неделе парламент рассмотрит судебную реформу.
Так, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что успешная судебная реформа в Украине является катализатором интеграции нашего государства в Европейский союз и НАТО.