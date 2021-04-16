У Раді готують закон про легалізацію медичної марихуани

В Україні готуються до легалізації медичної марихуани. Профільний комітет Верховної ради майже завершив роботу над спільним документом про легалізацію.

Про це повідомила в коментарі РБК-Україна член парламентського комітету з питань здоров'я нації Ольга Стефанишина, йдеться в матеріалі "Легалайз або лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу" .

Вона є і автором одного із законопроектів. Документ, який готує комітет, виписаний на базі чотирьох раніше внесених законопроектів.

Він буде регулювати використання ліків на основі медичного канабісу, контроль за їх застосуванням і виробництво цих препаратів в Україні. Стежити за обігом та використанням коштів з марихуани повинні будуть і МОЗ, і МВС.

МОЗ планує вирішити питання легалізації через постанову, а тому поспішати з законопроектом непотрібно, повідомило джерело видання в монобільшості.