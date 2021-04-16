ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Раді готують закон про легалізацію медичної марихуани

Новость на русском → Київ, П'ятниця 16 квітня 2021 08:35
У Раді готують закон про легалізацію медичної марихуани Фото: в Україні можуть легалізувати медичну марихуану (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

В Україні готуються до легалізації медичної марихуани. Профільний комітет Верховної ради майже завершив роботу над спільним документом про легалізацію.

Про це повідомила в коментарі РБК-Україна член парламентського комітету з питань здоров'я нації Ольга Стефанишина, йдеться в матеріалі "Легалайз або лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу".

Вона є і автором одного із законопроектів. Документ, який готує комітет, виписаний на базі чотирьох раніше внесених законопроектів.

Він буде регулювати використання ліків на основі медичного канабісу, контроль за їх застосуванням і виробництво цих препаратів в Україні. Стежити за обігом та використанням коштів з марихуани повинні будуть і МОЗ, і МВС.

МОЗ планує вирішити питання легалізації через постанову, а тому поспішати з законопроектом непотрібно, повідомило джерело видання в монобільшості.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України дозволив деякі препарати на основі канабісу. Ізольований каннабидиол (ізоляту каннабидиол) вилучили з-під державного контролю, як речовину, що містить наркотичні засоби або психотропні речовини.

Зазначимо, на початку 2021 року в Міністерстві внутрішніх справ повідомляли РБК-Україна, що відомство не має наміру перешкоджати легалізації медканабісу в країні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство наркотики легализация
NEWS
Зеленський про війська РФ на кордоні України: хочуть, щоб ми боялись і провокують
Зеленський про війська РФ на кордоні України: хочуть, щоб ми боялись і провокують
DAILY
Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу