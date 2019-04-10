В Раде уже готова базовая редакция закона о незаконном обогащении

Глава рабочей группы по наработке законопроекта об ответственности за незаконное обогащение Валерий Карпунцов заявил, что группа уже согласовала базовую редакцию закона. Об этом он сказал в ходе заседания комитета Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, группа уже провела три заседания, а четвертое состоится в пятницу, 12 апреля в 12:00.

"На заседании в понедельник нами была выработана и согласована базовая редакция, которую мы будем совершенствовать в пятницу", - сообщил парламентарий.

По словам Карпунцова, рабочая группа приняла решение разработать норму о наказании за незаконное обогащение, а дальше работать "над системными изменениями".

Напомним, профильный комитет по вопросам правового обеспечения правоохранительной деятельности ВР единогласно принял решение о создании рабочей группы по наработке единого законопроекта о незаконном обогащении.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что ЕС предложил правоохранительному комитету экспертную помощь для подготовки законопроекта об ответственности за незаконное обогащение.

Добавим, ранее ЕС, США и МВФ просили профильный комитет ВР отложить рассмотрение законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение из-за их несовершенства.