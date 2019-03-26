ЕС предлагает Раде помощь экспертов для подготовки закона о незаконном обогащении

Фото: Хьюг Мингарелли (Виталий Носач/РБК-Украина)

В частности, помощь была предложена правоохранительному комитету Рады

Глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Евросоюз предложил комитету Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности экспертную помощь для подготовки законопроекта об ответственности за незаконное обогащение. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Мингарелли надеется, что сотрудничество с Европейским союзом по линии макрофинансовой помощи не пострадает.

"Мы предложили комитету Верховной рады своих экспертов, чтобы соответствующий законопроект был подготовлен, и решение было найдено", - отметил глава представительства ЕС в Украине.

Напомним, 20 марта профильный комитет по вопросам правового обеспечения правоохранительной деятельности Рады единогласно принял решение о создании рабочей группы по наработке единого законопроекта о незаконном обогащении.

Отметим, комитет пригласил в рабочую группу представителей международных партнеров - посольств ЕС и США, которые направляли в комитет письмо с просьбами не рассматривать несовершенные законопроекты о незаконном обогащении.

Как писало РБК-Украина ранее, ЕС, США и МВФ просили правоохранительный комитет Рады отложить рассмотрение законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение из-за их несовершенства.

Добавим также, представитель Кабмина в Раде Вадим Денисенко заявил, что большинство поданных в парламент альтернативных законопроектов об установлении уголовной ответственности за незаконное обогащение идентичны или частично дублируются.