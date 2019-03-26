ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЕС предлагает Раде помощь экспертов для подготовки закона о незаконном обогащении

Новости » Политика    26.03.2019 - 11:56
ЕС предлагает Раде помощь экспертов для подготовки закона о незаконном обогащении
Фото: Хьюг Мингарелли (Виталий Носач/РБК-Украина)

В частности, помощь была предложена правоохранительному комитету Рады

Глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Евросоюз предложил комитету Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности экспертную помощь для подготовки законопроекта об ответственности за незаконное обогащение. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Мингарелли надеется, что сотрудничество с Европейским союзом по линии макрофинансовой помощи не пострадает.

"Мы предложили комитету Верховной рады своих экспертов, чтобы соответствующий законопроект был подготовлен, и решение было найдено", - отметил глава представительства ЕС в Украине.

Напомним, 20 марта профильный комитет по вопросам правового обеспечения правоохранительной деятельности Рады единогласно принял решение о создании рабочей группы по наработке единого законопроекта о незаконном обогащении.

Отметим, комитет пригласил в рабочую группу представителей международных партнеров - посольств ЕС и США, которые направляли в комитет письмо с просьбами не рассматривать несовершенные законопроекты о незаконном обогащении.

Как писало РБК-Украина ранее, ЕС, США и МВФ просили правоохранительный комитет Рады отложить рассмотрение законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение из-за их несовершенства.

Добавим также, представитель Кабмина в Раде Вадим Денисенко заявил, что большинство поданных в парламент альтернативных законопроектов об установлении уголовной ответственности за незаконное обогащение идентичны или частично дублируются.

В Раде создали группу по наработке единого закона о незаконном обогащении Холодницкий обнародует полный перечень закрытых дел о незаконном обогащении
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Верховная РадаМингарелли
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь