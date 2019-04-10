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В Раде уже готова базовая редакция закона о незаконном обогащении

Новости » Политика    10.04.2019 - 18:49
В Раде уже готова базовая редакция закона о незаконном обогащении
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

На заседании в пятницу рабочая группа планирует усовершенствовать текст закона

Глава рабочей группы по наработке законопроекта об ответственности за незаконное обогащение Валерий Карпунцов заявил, что группа уже согласовала базовую редакцию закона. Об этом он сказал в ходе заседания комитета Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, группа уже провела три заседания, а четвертое состоится в пятницу, 12 апреля в 12:00.

"На заседании в понедельник нами была выработана и согласована базовая редакция, которую мы будем совершенствовать в пятницу", - сообщил парламентарий.

По словам Карпунцова, рабочая группа приняла решение разработать норму о наказании за незаконное обогащение, а дальше работать "над системными изменениями".

Напомним, профильный комитет по вопросам правового обеспечения правоохранительной деятельности ВР единогласно принял решение о создании рабочей группы по наработке единого законопроекта о незаконном обогащении.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что ЕС предложил правоохранительному комитету экспертную помощь для подготовки законопроекта об ответственности за незаконное обогащение.

Добавим, ранее ЕС, США и МВФ просили профильный комитет ВР отложить рассмотрение законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение из-за их несовершенства.

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