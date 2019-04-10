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У Раді вже готова базова редакція закону про незаконне збагачення

Новини » Політика    10.04.2019 - 18:49
У Раді вже готова базова редакція закону про незаконне збагачення
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

На засіданні у п'ятницю робоча група планує вдосконалювати текст закону

Голова робочої групи з напрацювання законопроекту щодо відповідальності за незаконне збагачення Валерій Карпунцов заявив, що група вже узгодила базову редакцію закону. Про це він сказав у ході засідання комітету Верховної ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, група вже провела три засідання, а четверте відбудеться у п'ятницю, 12 квітня о 12 годині.

"На засіданні в понеділок нами була напрацьована та узгоджена базова редакція, яку ми будемо вдосконалювати у п'ятницю", - поінформував парламентар.

За словами Карпунцова, робоча група прийняла рішення опрацювати норму щодо покарання за незаконне збагачення, а далі працювати "над системними змінами".

Нагадаємо, профільний комітет з питань правового забезпечення правоохоронної діяльності ВР одноголосно прийняв рішення про створення робочої групи з напрацювання єдиного законопроекту про незаконне збагачення.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі заявив, що ЄС запропонував правоохоронному комітету експертну допомогу для підготовки законопроекту про відповідальність за незаконне збагачення.

Додамо, раніше ЄС, США і МВФ просили профільний комітет ВР відкласти розгляд законопроектів про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення через їхню недосконалість.

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