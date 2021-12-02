ru ua
Чт, 02 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Раде не дали возможность табачникам ограничить число оптовых покупателей, - Холодов

Новина українською →
Киев, Четверг 02 декабря 2021 14:57
В Раде не дали возможность табачникам ограничить число оптовых покупателей, - Холодов Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В "ресурсном" законопроекте №5600 народные депутаты пытались внести правку №144, которая могла бы дать возможность производителям сигарет ограничить число оптовых покупателей. Эта норма также могла бы еще значительнее монополизировать табачный рынок, но в парламенте провалили поправку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрея Холодова в Telegram-канале.

По его словам, данная поправка по сути предлагала передать часть полномочий Антимонопольного комитета и Государственной налоговой службы частному бизнесу.

"Поправка предлагала дать производителям сигарет возможность антирыночно давить на оптовые торговые компании, вмешиваться в их бизнес-деятельность, требовать документы, которые являются коммерческой тайной и дискриминировать одни компании в пользу других. Производители сигарет получили бы прав больше, чем есть у Антимонопольного комитета и Государственной налоговой службы", - написал депутат.

Напомним, на украинском табачном рынке, по данным АМКУ, есть оптовый монополист - "Тедис Украина", который контролирует большую часть оптового рынка.

В сентябре 2020 года КМУ хотел отказаться от части государственных функций и передать их табачникам - тогда КМУ принял постановление №840 и едином операторе, которое в сентябре 2021 года суд отменил как незаконное.

"Усиление монополии приводит к росту контрабанды и контрафакта. Собственно, именно это сейчас и происходит на табачном рынке. В предвыборной программе партии "Слуга народа" речь шла о демонополизации рынков", - пояснил Холодов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Налоги
NEWS
Рада приняла госбюджет-2022: основные показатели
Рада приняла госбюджет-2022: основные показатели
DAILY
Штамм "Омикрон". Опасна ли новая мутация вируса и чего от нее ждать
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Штамм "Омикрон". Опасна ли новая мутация вируса и чего от нее ждать