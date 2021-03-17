ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Тедис Украина" оплатила 1,4 млрд грн налогов в 2020

Новина українською → Киев, Среда 17 марта 2021 10:46
"Тедис Украина" оплатила 1,4 млрд грн налогов в 2020 Фото: деньги (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В 2020 году компания "Тедис Украина" выплатила более 1,4 миллиарда гривен налоговых отчислений. Это на 5% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как отмечает издание, из них около 612 миллионов гривен было направлено в центральный бюджет и почти 809 миллионов гривен - в местные бюджеты.

При этом сумма уплаченного компанией розничного акциза, который пополнил местные бюджеты, составила 705 миллионов гривен, что позволило компании стать крупнейшим плательщиком розничного акциза по продаже табачных изделий в Украине.

"Наша компания на протяжении своей десятилетней истории стабильно является одним из крупнейших плательщиков налогов Украины, а всего с момента основания "Тедис Украина" перечислила в бюджет страны более 10 миллиардов гривен", - отметил генеральный директор компании Тарас Корнияченко.

Напомним, по итогам 2019 года компания перечислила в бюджеты разных уровней 1,35 миллиарда гривен налогов и вошла в ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков страны по данным Государственной фискальной службы Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Финансы Налоги бюджет
NEWS
ВСУ провели учения по уничтожению воздушного десанта врага
ВСУ провели учения по уничтожению воздушного десанта врага
DAILY
Руководитель САП Максим Грищук: Я думаю, что в деле ПриватБанка была утечка
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Руководитель САП Максим Грищук: Я думаю, что в деле ПриватБанка была утечка