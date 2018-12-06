В Раде в четверг заслушают отчет ВСК по вопросам хищений в ВСУ

Фото: Иван Винник (УНИАН)

Глава ВСК будет просить продлить работу комиссии еще на 6 месяцев

Во время вечернего заседания Верховной рады состоится отчет о работе Временной следственной комиссии по хищениям в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщил секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, передает корреспондент РБК-Украина.

Секретарь комитета анонсировал, что будет предлагать парламенту продолжить работу комиссии еще на полгода.

"По поводу дальнейшей нашей работы, в 16:00 я как председатель ВСК по вопросам хищений в ВСУ доложу в Верховной раде некоторые позиции по отчету, который мы вчера рассмотрели. Буду предлагать продолжить работу комиссии еще на 6 месяцев", - сообщил Винник.

По его словам, ВСК должна определить количество распроданной техники и определить ущерб, нанесенный государству.

"Вопрос стоимости в контексте убытков конечно важен для уголовного производства. Сложно привлечь к ответственности, когда нет экспертизы по убыткам. Один из пунктов постановления, который мы будем голосовать, это вопросы координации Государственной аудиторской службы Кабинета министров с КНИСЭ (Киевский научный институт судебных экспертиз, - ред.) по выяснению объемов убытков. Мы исследовали, по оценкам некоторых экспертов, с 1994 года, со времен подписания Будапештского меморандума, мы потеряли на 200 миллиардов долларов (вооружения, - ред.)", - сообщил Винник.

Напомним, в сентябре Винник анонсировал, что Верховная рада 6 декабря рассмотрит отчет временной следственной комиссии Верховной рады Украины по проведению расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы.

Как писало РБК-Украина ранее, в июне ВР одобрила проект постановления №8434 "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы".