У Раді у четвер заслухають звіт ТСК з питань розкрадань у ЗСУ

Фото: Іван Винник (УНІАН)

Голова ТСК проситиме продовжити роботу комісії ще на 6 місяців

Під час вечірнього засідання Верховної ради відбудеться звіт про роботу Тимчасової слідчої комісії щодо розкрадань у Збройних силах України. Про це повідомив секретар комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник, передає кореспондент РБК-Україна.

Секретар комітету анонсував, що пропонуватиме парламенту продовжити роботу комісії ще на півроку.

"Щодо подальшої нашої роботи, в 16:00 я як голова ТСК з питань розкрадань у ЗСУ доповім у Верховній раді деякі позиції по звіту, який ми вчора розглянули. Буду пропонувати продовжити роботу комісії ще на 6 місяців", - повідомив Вінник.

За його словами, ТСК має визначити кількість розпроданої техніки та визначити збитки, нанесені державі.

"Питання вартості в контексті збитків звичайно важливе для кримінального провадження. Складно притягати до відповідальності, коли немає експертизи по збитках. Один з пунктів постанови, який ми будемо голосувати, це питання координації Державної аудиторської служби Кабінету міністрів з КНІСЕ (Київський науковий інститут судових експертиз, - ред.) по з'ясуванню обсягів збитків. Ми дослідили, за оцінками деяких експертів, що з 1994 року, з часів підписання Будапештського меморандуму, ми втратили на 200 мільярдів доларів (озброєння, - ред.)", - повідомив Вінник.

Нагадаємо, у вересні Винник анонсував, що Верховна рада 6 грудня розгляне звіт тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з проведення розслідування відомостей за фактами розкрадання у Збройних силах і підриву обороноздатності держави в період з 2004 по 2017 роки.

Як писало РБК-Україна раніше, в червні ВР схвалила проект постанови №8434 "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України для проведення розслідування відомостей за фактами розкрадання у Збройних силах України та підриву обороноздатності держави в період з 2004 по 2017 роки".