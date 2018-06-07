Рада создала ВСК для расследования фактов хищения в ВСУ с 2004 по 2017

Документ поддержали 184 депутата Рады

Парламент поддержал проект постановления №8434 "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы", передает корреспондент РБК-Украина.

Документ поддержали 184 депутата Рады. Отметим, что для принятия решения о создании ВСК минимально необходимое количество голосов - 150.

"Целью Временной следственной комиссии определяется проверка сведений о нецелевом использовании средств, направленных на финансирование Вооруженных сил Украины, незаконная продажа военного имущества в течение 2004-2017 годов с целью подтверждения или опровержения указанных фактов", - говорится в пояснительной записке.

К основным задачам временной следственной комиссии относится:

проведение проверки законности и обоснованности перевода военного имущества, в частности техники, вооружения и боеприпасов, в статус избыточного военного имущества в течение 2004-2017;

проведение проверки сведений относительно обоснованности стоимости отчуждения военного имущества, в частности техники, вооружения и боеприпасов, избыточного военного имущества и других объектов права собственности Министерства обороны и/или ВСУ в течение 2004-2017;

проведение проверки сведений относительно обоснованности размера компенсации стоимости земельных участков, принадлежащих на праве собственности Министерству обороны и/или ВСУ и были отчуждены и/или переданы под застройку в рамках реализации инвестиционных проектов, программ в течение 2004-2017;

проведение проверки целевого использования средств, направленных на финансирование Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины в течение 2004-2017 годов, в частности в части выполнения программ повышения обороноспособности и безопасности государства и программ развития ВСУ;

установление и сбор информации о круге лиц и/или предприятий, учреждений, организаций и их должностных лицах, привлеченных к осуществлению деятельности, связанной с кругом вопросов, для подготовки и предварительного рассмотрения которых образована Временная следственная комиссия;

инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.

Срок деятельности ВСК и срок подачи ей отчета о проделанной работе на рассмотрение ВР - 6 месяцев со дня ее образования.

Напомним, в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) начали уголовное производство относительно ситуации с закупкой Министерством обороны Украины партии БМП-1 через посредников.