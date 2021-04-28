Рада завтра проведет еще два внеочередных заседания: Разумков подписал распоряжения

Верховная рада в четверг проведет два внеочередных заседания: спикер ВР Дмитрий Разумков подписал распоряжения. На одном из них состоится рассмотрение назначения Германа Галущенко главой Министерства энергетики.
Первое заседание созвали по требованию 160 народных депутатов.
"Созвать внеочередное пленарное заседание ВРУ на 16 часов 29 апреля 2021 года, на котором рассмотреть проект постановления №5382 об обращении к Кабинету министров по поводу принятия неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций", - говорится в распоряжении.
Второе внеочередное состоится по требованию 154 парламентариев.
"Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной рады Украины девятого созыва на 16 часов 15 минут", - отмечается в сообщении.
Первым вопросом в повестке дня значится "назначение Галущенко Германа Валерьевича на должность члена Кабинета министров - министра энергетики".
Кроме того, депутаты рассмотрят два постановления - об отмене пленарного заседания ВР в эту пятницу и о назначении нардепов в комитеты.
В повестке дня также 17 законопроектов:
Напомним, ранее глава фракции "Голос" Ярослав Железняк анонсировал, что в Раде в четверг состоится три внеочередных заседания.
В комментарии РБК-Украина замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявляла, что Рада в четверг рассмотрит назначение Галущенко главой Минэнерго в ходе внеочередного заседания.
Вчера в парламенте состоялись два внеочередных заседания, на которых нардепы рассмотрели 14 вопросов.