Рада соберется на два внеочередных во вторник: Разумков подписал распоряжения

Верховная рада во вторник, 27 апреля, соберется на два внеочередных заседания. Спикер ВР подписал соответствующие распоряжения.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Первое внеочередное запланировано на 16:00.

"В связи с требованием 154 народных депутатов... созвать внеочередное пленарное заседание Верховной рады Украины девятого созыва на 16 часов 27 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

На нем парламентарии рассмотрят проект постановления №5299 о принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия СОVID-19 и обеспечение неукоснительного выполнения решений ВР в этой сфере.

Второе внеочередное заседание состоится сразу после завершения первого. Его созвали по требованию 153 парламентариев.

В повестке дня 13 проектов законов: