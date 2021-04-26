Рада соберется на два внеочередных во вторник: Разумков подписал распоряжения
Верховная рада во вторник, 27 апреля, соберется на два внеочередных заседания. Спикер ВР подписал соответствующие распоряжения.
Первое внеочередное запланировано на 16:00.
"В связи с требованием 154 народных депутатов... созвать внеочередное пленарное заседание Верховной рады Украины девятого созыва на 16 часов 27 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.
На нем парламентарии рассмотрят проект постановления №5299 о принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия СОVID-19 и обеспечение неукоснительного выполнения решений ВР в этой сфере.
Второе внеочередное заседание состоится сразу после завершения первого. Его созвали по требованию 153 парламентариев.
В повестке дня 13 проектов законов:
- №5304 - о внесении изменений в госбюджет-2021 по поводу увеличения расходов на правосудие местными, апелляционными судами;
- №4236 - о внесении изменений в некоторые законы Украины для активизации деятельности научных парков;
- №5065 - новый закон о финансовых услугах;
- №5104 - о страховании сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой;
- №3718 - об основах молодежной политики;
- №2063 - предложения президента к закону о доступе адвокатов в тюрьмы и СИЗО;
- №3985 - о запуске электронного правосудия;
- №2164 - о процедуре заочного ареста;
- №3935 - о стаже в Службе судебной охраны;
- №5246 - закон Владимира Зеленского о "суде в смартфоне";
- №5175 - продолжение пошлины на экспорт лома;
- №4212 - о рекламе электронных сигарет и жидкостей, используемых в них;
- №5202 - об организации водопользователей и стимулирования гидротехнического мелиорации земель.
Напомним, Разумков ранее утром заявил, что парламент завтра может собраться на два внеочередных заседания.
Как писало РБК-Украина, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк анонсировал, что Верховная рада может провести четыре внеочередных заседания на этой неделе.
Так, ранее первый замглавы фракции СН Александр Корниенко заявил, что ВРУ продолжит работу в режиме внеочередных заседаний по крайней мере до 1 мая.