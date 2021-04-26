ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рада соберется на два внеочередных во вторник: Разумков подписал распоряжения

Новина українською → Украина, Понедельник 26 апреля 2021 15:40
Рада соберется на два внеочередных во вторник: Разумков подписал распоряжения Фото: глава Рады Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада во вторник, 27 апреля, соберется на два внеочередных заседания. Спикер ВР подписал соответствующие распоряжения.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Первое внеочередное запланировано на 16:00.

"В связи с требованием 154 народных депутатов... созвать внеочередное пленарное заседание Верховной рады Украины девятого созыва на 16 часов 27 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

На нем парламентарии рассмотрят проект постановления №5299 о принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия СОVID-19 и обеспечение неукоснительного выполнения решений ВР в этой сфере.

Второе внеочередное заседание состоится сразу после завершения первого. Его созвали по требованию 153 парламентариев.

В повестке дня 13 проектов законов:

  • №5304 - о внесении изменений в госбюджет-2021 по поводу увеличения расходов на правосудие местными, апелляционными судами;
  • №4236 - о внесении изменений в некоторые законы Украины для активизации деятельности научных парков;
  • №5065 - новый закон о финансовых услугах;
  • №5104 - о страховании сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой;
  • №3718 - об основах молодежной политики;
  • №2063 - предложения президента к закону о доступе адвокатов в тюрьмы и СИЗО;
  • №3985 - о запуске электронного правосудия;
  • №2164 - о процедуре заочного ареста;
  • №3935 - о стаже в Службе судебной охраны;
  • №5246 - закон Владимира Зеленского о "суде в смартфоне";
  • №5175 - продолжение пошлины на экспорт лома;
  • №4212 - о рекламе электронных сигарет и жидкостей, используемых в них;
  • №5202 - об организации водопользователей и стимулирования гидротехнического мелиорации земель.

Напомним, Разумков ранее утром заявил, что парламент завтра может собраться на два внеочередных заседания.

Как писало РБК-Украина, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк анонсировал, что Верховная рада может провести четыре внеочередных заседания на этой неделе.

Так, ранее первый замглавы фракции СН Александр Корниенко заявил, что ВРУ продолжит работу в режиме внеочередных заседаний по крайней мере до 1 мая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Верховная Рада внеочередное заседание Дмитрий Разумков
NEWS
Зеленский: очень не хочется, чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения     
Зеленский: очень не хочется, чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения     
DAILY
Сергей Притула: Я вижу себя новым руководителем "Голоса"
Сергей Щербина, Милан Лелич Сергей Притула: Я вижу себя новым руководителем "Голоса"