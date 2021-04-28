Рада завтра проведе ще два позачергових засідання: Разумков підписав розпорядження

Верховна рада у четвер проведе два позачергових засідання: спікер ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження. На одному з них відбудеться розгляд призначення Германа Галущенка главою Міністерства енергетики.
Перше засідання скликали на вимогу 160 народних депутатів.
"Скликати позачергове пленарне засідання ВРУ на 16 годину 29 квітня 2021 року, на якому розглянути проект постанови №5382 про звернення до Кабінету міністрів щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій", - сказано у розпорядженні.
Друге позачергове відбудеться на вимогу 154 парламентарів.
"Скликати позачергове пленарне засідання Верховної ради України дев’ятого скликання на 16 годину 15 хвилин", - зазначається у повідомленні.
Першим питанням на порядку денному значиться "призначення Галущенка Германа Валерійовича на посаду члена Кабінету міністрів - міністра енергетики".
Крім того, депутати розглянуть дві постанови - про скасування пленарного засідання ВР у цю п'ятницю та про призначення нардепів до комітетів.
У порядку денному також 17 законопроектів:
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Нагадаємо, раніше глава фракції "Голос" Ярослав Железняк анонсував, що в Раді в четвер відбудеться три позачергових засідання.
У коментарі РБК-Україна заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявляла, що Рада в четвер розгляне призначення Галущенка главою Міненерго в ході позачергового засідання.
Вчора в парламенті відбулися два позачергових засідання, на яких нардепи розглянули 14 питань.