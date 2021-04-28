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Тарифы и назначение Галущенко: Рада в четверг соберется на три внеочередных заседания

Новина українською → Украина, Среда 28 апреля 2021 12:38
Тарифы и назначение Галущенко: Рада в четверг соберется на три внеочередных заседания Фото: Рада соберется на три внеочередных в четверг (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада в четверг проведет три внеочередных заседания. На одном из них состоится рассмотрение кадрового вопроса - назначение Германа Галущенко главой Министерства энергетики.

Об этом написал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram.

"Первое внеочередное: постановление 5382 про тарифы в 30-км зоне. Второе внеочередное 19 вопросов... и готовимся еще к одному внеочередному... тоже по кадровому вопросу", - отметил парламентарий.

В ходе второго внеочередного рассмотрят следующие проекты законов:

  • №5308 - об обеспечении украинцев доступным жильем,
  • 4382 - право граждан на доступ к госрегистрации актов гражданского состояния в связи с укрупнением ОТО,
  • №5426 - постановление об отмене пленарного заседания в пятницу,
  • №5377 - назначение нардепов в комитеты,
  • №5157 - об изменениях в закон о реформе прокуратуры,
  • №5158 - о совершенствовании отбора и подготовки прокуроров,
  • №5058 - отмена "писем счастья" для водителей, сразу заплативших штраф,
  • №4555 - повышение пенсий чернобыльцам,
  • №2683 - о накопительной пенсионной системе,
  • №4265 - создание базы ДНК в Украине,
  • №4375 - расширение оснований для использования полицией электрошокера,
  • №5309 - совершенствование системы обжалования публичных закупок,
  • №4318 - общие принципы предоставления населению культурных услуг,
  • №4162 - об основных принципах развития туризма,
  • №3715 - запрет публичных закупок без использования е-системы закупок,
  • №2673 - новый статус для небольших гостиниц,
  • №5301 - продление для украинских авиакомпаниям переходного периода для перехода на использование отечественных самолетов,
  • №5173 - изменение требований к декларированию ценных бумаг.

В комментарии РБК-Украина замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявляла, что Рада в четверг рассмотрит назначение Галущенко главой Минэнерго в ходе внеочередного заседания.

Как писало РБК-Украина, спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что нового главу Министерства энергетики могут назначить уже в четверг.

Вчера в парламенте состоялись два внеочередных заседания, на которых нардепы рассмотрели 14 вопросов.

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