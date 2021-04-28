Тарифы и назначение Галущенко: Рада в четверг соберется на три внеочередных заседания
Верховная рада в четверг проведет три внеочередных заседания. На одном из них состоится рассмотрение кадрового вопроса - назначение Германа Галущенко главой Министерства энергетики.
"Первое внеочередное: постановление 5382 про тарифы в 30-км зоне. Второе внеочередное 19 вопросов... и готовимся еще к одному внеочередному... тоже по кадровому вопросу", - отметил парламентарий.
В ходе второго внеочередного рассмотрят следующие проекты законов:
- №5308 - об обеспечении украинцев доступным жильем,
- 4382 - право граждан на доступ к госрегистрации актов гражданского состояния в связи с укрупнением ОТО,
- №5426 - постановление об отмене пленарного заседания в пятницу,
- №5377 - назначение нардепов в комитеты,
- №5157 - об изменениях в закон о реформе прокуратуры,
- №5158 - о совершенствовании отбора и подготовки прокуроров,
- №5058 - отмена "писем счастья" для водителей, сразу заплативших штраф,
- №4555 - повышение пенсий чернобыльцам,
- №2683 - о накопительной пенсионной системе,
- №4265 - создание базы ДНК в Украине,
- №4375 - расширение оснований для использования полицией электрошокера,
- №5309 - совершенствование системы обжалования публичных закупок,
- №4318 - общие принципы предоставления населению культурных услуг,
- №4162 - об основных принципах развития туризма,
- №3715 - запрет публичных закупок без использования е-системы закупок,
- №2673 - новый статус для небольших гостиниц,
- №5301 - продление для украинских авиакомпаниям переходного периода для перехода на использование отечественных самолетов,
- №5173 - изменение требований к декларированию ценных бумаг.
В комментарии РБК-Украина замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявляла, что Рада в четверг рассмотрит назначение Галущенко главой Минэнерго в ходе внеочередного заседания.
Как писало РБК-Украина, спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что нового главу Министерства энергетики могут назначить уже в четверг.
Вчера в парламенте состоялись два внеочередных заседания, на которых нардепы рассмотрели 14 вопросов.