В Раде анонсировали разработку законопроекта о защите госсимволов Украины

Парламент разработает законопроект о государственных символах Украины, порядке их использования и охраны. Об этом заявил первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук в ходе торжественной церемонии поднятия Государственного флага по случаю празднования Дня Соборности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Верховной рады.

Так, по словам Стефанчука, за 28 лет независимости власть до сих пор не выполнила требование Конституции Украины, которое предусмотрено в ст. 92 (исключительно законами устанавливается порядок использования и защиты государственных символов).

Замглавы ВР отметил, что в Украине, таким образом, до сих пор нет закона, который бы регламентировал большой государственный герб Украины, а также унифицированный порядок использования и защиты символов украинского государства.

"Эта задача у нас стоит, в том числе, и на эту каденцию ВР, потому что мы уже вписали в план законопроектных работ подготовку проекта о государственных символах Украины, порядок их использования и порядок их охраны", - заявил парламентарий.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский в День соборности призвал украинцев быть едиными.

Как писало РБК-Украина, ранее Стефанчук заявил, что парламент с февраля начнет работать по плану законопроектных работ.