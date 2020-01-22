У Раді анонсували розробку законопроекту про захист держсимволів України

Парламент розробить законопроект про державні символи України, порядок їх використання і охорони. Про це заявив перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук у ході урочистої церемонії підняття Державного прапора з нагоди святкування Дня Соборності, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Верховної ради.

Так, за словами Стефанчука, за 28 років незалежності влада досі не виконала вимогу Конституції України, яка передбачена в ст. 92 (виключно законами встановлюється порядок використання і захисту державних символів).

Заступник голови ВР зазначив, що в Україні, таким чином, до сих пір немає закону, який би регламентував великий державний герб України, а також уніфікований порядок використання і захисту символів української держави.

"Це завдання у нас стоїть, у тому числі, і на цю каденцію ВР, тому що ми вже вписали в план законопроектних робіт підготовку проекту про державні символи України, порядок їх використання та порядок їх охорони", - заявив парламентарій.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський у День соборності закликав українців бути єдиними.

Як писало РБК-Україна, раніше Стефанчук заявив, що парламент з лютого почне працювати за планом законопроектних робіт.