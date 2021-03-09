В Раде анонсировали новый экологический госконтроль

Глава экологического комитета Верховной рады Олег Бондаренко заявил, что новый государственный экологический контроль предусмотрен в законопроекте №3091.

"Речь идет и о предотвращении избыточного образования отходов и о невыполнении промышленностью требований, которые они на себя взяли. Законопроектом меняются основания и порядок проведения проверок, с другой стороны - деятельность Госэкоинспекции на законодательном уровне становится максимально прозрачной для предотвращения коррупции, в которой ГЭИ так часто обвиняется", - указано в сообщении.

Госэкоинспекции планируется передать функции, которые присущи другим центральным органам власти - Лесагентству, Рибагентству, Госгеонедрам.

Пока же в ГЭИ нет достаточных полномочий, чтобы установить факт загрязнения и двигаться в сторону привлечения к ответственности.

"Именно поэтому мы предоставляем Госэкоинспекции новые полномочия по проверкам, возможности заходить на предприятия, привлекать к ответственности и останавливать деятельность загрязнителя", - отметил нардеп.

Он также анонсировал введение интегрированной автоматизированной системы "Экологический инспектор", в которую будут вносить планы проверок, планы мероприятий и отчеты. Система будет открытой и общедоступной.