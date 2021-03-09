UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Раде анонсировали новый экологический госконтроль

Автор: Юлия Струк

В этом году в Украине планируют ввести новый государственный экологический контроль. Это будет способствовать предотвращению чрезмерного образования отходов.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Глава экологического комитета Верховной рады Олег Бондаренко заявил, что новый государственный экологический контроль предусмотрен в законопроекте №3091.

"Речь идет и о предотвращении избыточного образования отходов и о невыполнении промышленностью требований, которые они на себя взяли. Законопроектом меняются основания и порядок проведения проверок, с другой стороны - деятельность Госэкоинспекции на законодательном уровне становится максимально прозрачной для предотвращения коррупции, в которой ГЭИ так часто обвиняется", - указано в сообщении.

Госэкоинспекции планируется передать функции, которые присущи другим центральным органам власти - Лесагентству, Рибагентству, Госгеонедрам.

Пока же в ГЭИ нет достаточных полномочий, чтобы установить факт загрязнения и двигаться в сторону привлечения к ответственности.

"Именно поэтому мы предоставляем Госэкоинспекции новые полномочия по проверкам, возможности заходить на предприятия, привлекать к ответственности и останавливать деятельность загрязнителя", - отметил нардеп.

Он также анонсировал введение интегрированной автоматизированной системы "Экологический инспектор", в которую будут вносить планы проверок, планы мероприятий и отчеты. Система будет открытой и общедоступной.

Напомним, ранее в Раде анонсировали, что в Украине введут систему управления отходами. Это должно произойти до конца этого года.

Как писало РБК-Украина, ранее заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец рассказал, что для решения проблемы с отходами в Украине необходимо обновить законодательство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Слуга народаэкологияВерховная Рада
Читайте также
Вместо новых свалок: в Украине введут систему управления отходами
В Украине за прошлую неделю обнаружили экологических нарушений на 28,5 млн гривен
Прогноз погоды