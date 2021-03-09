В Раде анонсировали новый экологический госконтроль

В этом году в Украине планируют ввести новый государственный экологический контроль. Это будет способствовать предотвращению чрезмерного образования отходов.
Глава экологического комитета Верховной рады Олег Бондаренко заявил, что новый государственный экологический контроль предусмотрен в законопроекте №3091.
"Речь идет и о предотвращении избыточного образования отходов и о невыполнении промышленностью требований, которые они на себя взяли. Законопроектом меняются основания и порядок проведения проверок, с другой стороны - деятельность Госэкоинспекции на законодательном уровне становится максимально прозрачной для предотвращения коррупции, в которой ГЭИ так часто обвиняется", - указано в сообщении.
Госэкоинспекции планируется передать функции, которые присущи другим центральным органам власти - Лесагентству, Рибагентству, Госгеонедрам.
Пока же в ГЭИ нет достаточных полномочий, чтобы установить факт загрязнения и двигаться в сторону привлечения к ответственности.
"Именно поэтому мы предоставляем Госэкоинспекции новые полномочия по проверкам, возможности заходить на предприятия, привлекать к ответственности и останавливать деятельность загрязнителя", - отметил нардеп.
Он также анонсировал введение интегрированной автоматизированной системы "Экологический инспектор", в которую будут вносить планы проверок, планы мероприятий и отчеты. Система будет открытой и общедоступной.
Напомним, ранее в Раде анонсировали, что в Украине введут систему управления отходами. Это должно произойти до конца этого года.
Как писало РБК-Украина, ранее заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец рассказал, что для решения проблемы с отходами в Украине необходимо обновить законодательство.