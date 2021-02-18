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В Кабмине рассказали, как решить проблему с отходами в Украине

Новина українською → Украина, Четверг 18 февраля 2021 12:01
В Кабмине рассказали, как решить проблему с отходами в Украине Фото: Руслан Стрелец (mepr.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец рассказал, что необходимо для решения проблемы с отходами в Украине. Для этого необходимо обновить законодательство.

Об этом он сказал в ходе Всеукраинского форума "Украина 30 Платежка".

Замминистра отметил, что более 20 лет отрасль работает по правилам, установленным еще в 1998 году законом "Об отходах". За это время изменились не только технологии сбора, переработки и захоронения отходов, но и их состав.

"Стоимость реализации мусороперерабатывающих проектов достигает нескольких миллионов евро, а срок окупаемости - не менее 10 лет. Однако пока отсутствуют гарантии стабильных условий работы для инвесторов. Ситуация должна измениться с принятием законопроекта №2207-1д "Об управлении отходами", который уже одобрен Верховной радой в первом чтении и готовится ко второму", - сказал замглавы Минприроды.

По его словам, сегодня встречаются случаи, когда отходы не доезжают до полигона и выбрасываются в других местах. Или количество отходов, попадающее на полигон, отличается от собранного перевозчиком у населения. В результате полигон недополучает средства на обеспечение технологических процессов.

"Мы должны установить четкие правила, что средства, которые платит население, будут доходить в полном объеме до каждого звена системы управления отходами. Для этого должен появиться отдельный участник - администратор муниципальных отходов. Именно это и предусмотрено законопроектом № 2207-1д", - сказал Стрелец.

Напомним, в Киевской и Николаевской областях обнаружили свалки COVID-отходов. Правоохранители открыли уголовное производство.

Как писало РБК-Украина, в сентябре прошлого года в Дарницком районе Киева был пожар, который начался на свалке, а затем перекинулся на торфяники.

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