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У Раді анонсували новий екологічний держконтроль

Автор: Юлія Струк

Цього року в Україні планують запровадити новий державний екологічний контроль. Це сприятиме запобіганню надмірного утворення відходів.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

Глава екологічного комітету Верховної ради Олег Бондаренко заявив, що новий державний екологічний контроль передбачений у законопроекті №3091.

"Йдеться і про запобігання надмірного утворення відходів, і про невиконання промисловістю вимог, які вони на себе взяли. Законопроектом змінюються підстави та порядок проведення перевірок, з іншого боку - діяльність Держекоінспекції на законодавчому рівні стає максимально прозорою для запобігання корупції, в якій ДЕІ так часто звинувачується", - вказано у повідомленні.

Держекоінспекції планується передати функції, які притаманні іншим центральним органам влади - Лісагентству, Рибагентству, Держгеонадрам.

Наразі ж у ДЕІ немає достатніх повноважень, щоб встановити факт забруднення і рухатися в бік притягнення до відповідальності.

"Саме тому ми надаємо Держекоінспекції нові повноваження щодо перевірок, можливості заходити на підприємства, притягати до відповідальності і зупиняти діяльність забруднювача", - зазначив нардеп.

Він також анонсував запровадження інтегрованої автоматизованої системи "Екологічний інспектор", до якої будуть вносити плани перевірок, плани заходів та звіти. Система буде відкритою та загальнодоступною.

Нагадаємо, раніше в Раді анонсували, що в Україні запровадять систему управління відходами. Це має відбутися до кінця цього року.

Як писало РБК-Україна, раніше заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець розповів, що для вирішення проблеми з відходами в Україні необхідно оновити законодавство.

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