У Раді анонсували новий екологічний держконтроль

Глава екологічного комітету Верховної ради Олег Бондаренко заявив, що новий державний екологічний контроль передбачений у законопроекті №3091.

"Йдеться і про запобігання надмірного утворення відходів, і про невиконання промисловістю вимог, які вони на себе взяли. Законопроектом змінюються підстави та порядок проведення перевірок, з іншого боку - діяльність Держекоінспекції на законодавчому рівні стає максимально прозорою для запобігання корупції, в якій ДЕІ так часто звинувачується", - вказано у повідомленні.

Держекоінспекції планується передати функції, які притаманні іншим центральним органам влади - Лісагентству, Рибагентству, Держгеонадрам.

Наразі ж у ДЕІ немає достатніх повноважень, щоб встановити факт забруднення і рухатися в бік притягнення до відповідальності.

"Саме тому ми надаємо Держекоінспекції нові повноваження щодо перевірок, можливості заходити на підприємства, притягати до відповідальності і зупиняти діяльність забруднювача", - зазначив нардеп.

Він також анонсував запровадження інтегрованої автоматизованої системи "Екологічний інспектор", до якої будуть вносити плани перевірок, плани заходів та звіти. Система буде відкритою та загальнодоступною.