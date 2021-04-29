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У Раді анонсували кілька кадрових змін у Кабміні

Новость на русском → Україна, Четвер 29 квітня 2021 10:38
У Раді анонсували кілька кадрових змін у Кабміні Фото: глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував кілька кадрових змін у Кабінеті міністрів. Однак парламентар не уточнив, про яких саме міністрів йдеться.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Нардеп зазначив, що може бути два кадрових перепризначення, але не уточнив, чи входить до них звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

"У нас буде обговорення цього питання (звільнення Степанова, - ред.) на фракції десь у десятих числах травня... Ще можуть бути декілька кадрових перепризначень. Хтось буде звільнений, а хтось буде працевлаштований. Я думаю два (перепризначення, - ред.)", - розповів Арахамія.

Так, раніше заступник глави ВРУ Руслан Стефанчук заявив, що обговорюється питання заміни одного з міністрів. Також мають намір призначити міністра енергетики.

Нагадаємо, профільний комітет Верховної ради розглянув кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетика і рекомендував ВР призначити його новим главою Міненерго.

Як писало РБК-Україна, на засіданні фракції СН минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив депутатам кандидата на пост міністра енергетики Германа Галущенка.

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