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В Раде анонсировали наработку ряда специальных законов об отходах

Новости » Политика    24.10.2019 - 11:42
В Раде анонсировали наработку ряда специальных законов об отходах
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Один из таких проектов - о расширенной ответственности производителя

В Верховной раде анонсировали наработку ряда специальных законопроектов об отходах. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, глава комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко провел рабочую встречу с представителями ЕС в Украине, на которой стороны обсудили законодательство об отходах.

По словам Бондаренко, для того, чтобы рамочный закон об управлении отходами, который сейчас нарабатывают, начал полноценно работать, надо принять ряд специальных законов.

"Нужно будет принять ряд специальных законов - это отходы электронного оборудования, тара и упаковка, расширенная ответственность производителя, как основной экономический механизм и другие. Комитет на этом этапе будет обращаться в Европейскую комиссию о помощи, учитывая значительный опыт в развитии в этой сфере и возможность имплементации украинского законодательства к европейскому. Перед парламентом стоит важная задача создать весь комплекс законодательной базы в сжатые сроки", - указано в сообщении.

В свою очередь представители ЕС поддержали предложения по подготовке рамочного закона об управлении отходами и заверили, что во всех регионах Украины предприниматели ждут этого закона. По их словам, после принятия документа вопрос инвестиций в эту сферу будут решаться гораздо проще.

Напомним, Представительство Европейского союза в Украине готово помочь ВР с наработкой законопроектов об отходах.

Так, в Кабинете министров Украины анонсировали подготовку пакета законопроектов по обращению с отходами, о чем свидетельствует Программа действий Кабмина. В частности, предлагается ввести принцип "загрязнитель платит".

Как писало РБК-Украина ранее, законопроект №0913 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании законодательства по вопросам обращения с радиоактивными отходами" передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

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